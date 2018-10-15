Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прихожанам РПЦ теперь нельзя молиться в храмах Константинопольской церкви

10:02

Фото: naafone.ru



Прихожанам Русской православной церкви (РПЦ) больше нельзя молиться в храмах на Афоне , пишут "Ведомости".



Ограничения связаны с решением Синдоа о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.



По данным ряда источников, в РПЦ допускают, что верующих даже будут наказывать за молитвы в храмах Константинополя, если они будут причащаться и участвовать в богослужениях в церквях данного патриархата, в том числе, на горе Афон в Греции.



Как рассказал секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук, храмы, о которых идет речь, расположены именно в наиболее популярных у туристов местах, сообщает агентство "Интерфакс". По словам священнослужителя, ограничения распространяются, в частности, на все действующие церкви Стамбула и храм в Анталии, а также территорию Крита и островов Додеканеса на юго-востоке Эгейского моря.



Ранее Синод РПЦ официально объявил о разрыве отношений с Константинополем. Решение стало ответом на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола.



Напомним, ранее в Москве было принято решение о приостановке поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ и сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. По мнению эксперта Владислава Петрушко, Константинополь, определяя себя как "Церковь-мать для Украины, пытается оспаривать процесс передачи Киевской митрополии в юрисдикцию МП. Она состоялась в XVII веке и подтверждается официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV. В этом документе, подчеркнул историк, нет речи о временности этого вхождения. В течение более чем трех веков такой статус Киевской митрополии не вызывал никаких вопросов.



В Синоде также высказали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем, заявлял митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей.



Автор: Злата Богатова

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