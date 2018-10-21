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На Камчатке найдены останки пропавшего летом ребенка
08:22
Фото: 5-tv.ru
На Камчатке найдены останки пятилетнего ребенка, который пропал минувшим летом.
По данным следственных органов, вещи мальчика и фрагменты костей были обнаружены охотниками неподалеку от населенного пункта Карымай в Усть-Большерецком районе.
Как стало известно от представителей СУ СКР по Камчатскому краю, сигнал в правоохранительные органы поступил от местных охотников. Обнаруженные ими в трех километрах от Карымая предметы детской одежды и обуви в лесу уже опознала бабушка ребенка. По словам женщины, именно эти вещи были на ее пропавшем внуке в день, когда он исчез.
По словам старшего помощника главы регионального ведомства Елены Матафоновой, место ЧП уже осмотрели следователи. В результате подтвердилась информация об обнаружении фрагментов костей, которые, предположительно, могут быть человеческими. Матафонова отметила, что разорванные вещи ребенка были хаотично разбросаны по лесу.
В настоящее время следователи рассматривают ряд версий, включая гибель малыша в результате нападения медведя.
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