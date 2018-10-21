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На Тайване 18 человек стали жертвами крушения поезда
21.10.2018 22:26
Фото: obozrevatel.ua
Власти Тайваня подтвердили гибель восемнадцати человек в результате крупной железнодорожной аварии, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ распространились сообщения о двадцати двух жертвах, однако эти сведения официальные источники опровергли.
Вскоре после аварии в местном железнодорожном управлении рассказали о 22 погибших, но после уточнения выяснилось, что жертвами инцидента стали 18 человек. По последним данным, ранения получили 168 человек. Состояние десяти пострадавших медики оценивают как критическое.
ЧП с участием скоростного поезда Puyuma Express случилось около 16.50 по местному времени (11.50 по Москве). Причины катастрофы, произошедшей на территории уезда Илань в северной части острова, устанавливают специалисты.
Пассажирский поезд сошел с рельсов, когда следовал из города Шулинь в Тайдун. В составе в тот момент находилось в общей сложности 366 человек.
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