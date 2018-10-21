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В Приморье молодая семья с ребенком погибла в ДТП
21.10.2018 17:36
Фото: vk.me
Правоохранительные органы Приморского края выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой погибла семья из трех человек. Жертвами ДТП стали три человека, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Как стало известно, лобовое столкновение произошло на 717 км автотрассы Хабаровск - Владивосток, на территории Надеждинского района Приморского края.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что 24-летний мужчина, управлявший внедорожником "Тойота Ленд Крузер", следовал в сторону Уссурийска, когда допустил выезд на другую полосу. Там в его автомобиль врезался микроавтобус "Тойота Таун Эйс", ехаший в противоположном направлении. В нем находилась семья жителей Дальнереченского района.
Все, кто находился в микроавтобусе - 36-летний водитель, его 26-летняя супруга и десятимесячный сын - от полученных ранений скончались на месте. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу. В момент поступления врачи оценивали его состояние как тяжелое, уточнили в ведомстве.
Обстоятельства трагедии в ходе начатой проверки выясняют специалисты.
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