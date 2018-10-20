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Житель Кузбасса убил сыновей и застрелился
15:12
Фото: livejournal.com
Кузбасские правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого погибли трое мужчин.
По предварительным данным, 68-летний житель поселка Пача расстрелял своих сыновей, а потом нанес себе смертельное ранение.
ЧП случилось в поселке, расположенном на территории Яшкинского района Кемеровской области. Как рассказали представители регионального главка МВД, тела трех человек с огнестрельными ранениями были найдены там сегодня утром, около 9 часов утра по местному времени (5 по Москве).
В ходе начатого расследования установлено, что жертвами инцидента стали трое родственников. По версии следствия, пожилой мужчина расстрелял из обреза охотничьего ружья двух сыновей - приемного и родного, возраста 42 лет и 31 года соответственно. затем мужчина направился на берег реки, где совершил суицид".
По факту гибели трех человек возбудили уголовное дело. Обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
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