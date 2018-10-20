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Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу Хашкаджи


13:26
Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу ХашкаджиФото: nna-leb.gov.lb

В Анкаре выразили намерение обнародовать доказательства убийства журналиста Хашкаджи, передают зарубежные СМИ.

Как заявили официальные представители турецкого руководства, совсем скоро будут готовы первые результаты расследования.

Власти Турции не допустят сокрытия обстоятельств гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. Слова политика приводит агентство Associated Press.

По словам Куртулмуша, совсем скоро Анкара поделится доказательствами по этому громкому делу "со всем миром", и руководству Саудовской Аравии не удастся "отойти" от этого преступления, если будет подтверждена причастность к расправе над журналистом.

Напомним, ранее в Эр-Рияде заявили, что не отдавали приказа похищать или убивать журналиста. В тексте официального заявления также указывалось, что причиной смерти Хашкаджи стал некий конфликт, стихийно произошедший в здании дипмиссии и спровоцировавший драку. В ходе начатого расследования уже задержали восемнадцать человек, возможно причастных к гибели журналиста.

До этого в зарубежных СМИ широко распространились публикации о том, что саудовского журналиста допрашивали и даже пытали. После того, как Хашкаджи убили, его тело обезглавили и расчленили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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