|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Турецкие власти намерены обнародовать доказательства по делу Хашкаджи
13:26
Фото: nna-leb.gov.lb
В Анкаре выразили намерение обнародовать доказательства убийства журналиста Хашкаджи, передают зарубежные СМИ.
Как заявили официальные представители турецкого руководства, совсем скоро будут готовы первые результаты расследования.
Власти Турции не допустят сокрытия обстоятельств гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. Слова политика приводит агентство Associated Press.
По словам Куртулмуша, совсем скоро Анкара поделится доказательствами по этому громкому делу "со всем миром", и руководству Саудовской Аравии не удастся "отойти" от этого преступления, если будет подтверждена причастность к расправе над журналистом.
Напомним, ранее в Эр-Рияде заявили, что не отдавали приказа похищать или убивать журналиста. В тексте официального заявления также указывалось, что причиной смерти Хашкаджи стал некий конфликт, стихийно произошедший в здании дипмиссии и спровоцировавший драку. В ходе начатого расследования уже задержали восемнадцать человек, возможно причастных к гибели журналиста.
До этого в зарубежных СМИ широко распространились публикации о том, что саудовского журналиста допрашивали и даже пытали. После того, как Хашкаджи убили, его тело обезглавили и расчленили.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|