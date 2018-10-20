ИнтерНовости - новости в стране и мире
В возрасте 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
В возрасте 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
В Эр-Рияде признали гибель Хашкаджи в дипмиссии
В Эр-Рияде признали гибель Хашкаджи в дипмиссии
В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Опубликовано видео момента нападения на колледж в КерчиОпубликовано видео момента нападения на колледж в Керчи
Во Владикавказе до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе Во Владикавказе до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе
В Петербурге школьницу после удара одноклассника госпитализировали в тяжелом состоянииВ Петербурге школьницу после удара одноклассника госпитализировали в тяжелом состоянии
В Афганистане при взрывах во время парламентских выборов погибли не менее 28 человекВ Афганистане при взрывах во время парламентских выборов погибли не менее 28 человек
В Азовском море, где разбился Л-39, нашли человеческие останкиВ Азовском море, где разбился Л-39, нашли человеческие останки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Во Владикавказе до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе


12:51
Во Владикавказе до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе Фото: nykhas.ru

В столице Северной Осетии до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе, передает "Интерфакс".

В результате ЧП погиб один сотрудник экстренных служб, двое пострадали.

В мероприятиях по тушению огня во Владикавказе задействован пожарный поезд, направленный в Северную Осетию из соседней Кабардино-Балкарии.

К настоящему времени общая площадь возгорания на предприятии "Электроцинк" составляет не менее 4,5 тыс. квадратных метров. По словам представителей экстренных служб, сохраняется угроза взрыва. По данным российских СМИ, с пламенем сейчас борются свыше полутора сотен человек, задействованы десятки единиц спецтехники.

Согласно предварительно полученным сведениям, очаг возгорания мог находиться в электролитном цехе. Как рассказал первый замглавы регионального главка МЧС Юрий Землянский, в этом помещении на площади более шестисот квадратных метров обрушилась кровля, частично повреждены стены.

Отмечается, что сигнал на пульт оперативных служб был передан минувшей ночью. Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Путин назвал причины трагических событий в КерчиПутин назвал причины трагических событий в Керчи
Под Петербургом прогремел взрыв на заводе по производству пиротехники, есть жертвыПод Петербургом прогремел взрыв на заводе по производству пиротехники, есть жертвы
Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍
В Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке ДонВ Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке Дон
Позором и кощунством назвали в Госдуме идею комедии о жителях блокадного ЛенинградаПозором и кощунством назвали в Госдуме идею комедии о жителях блокадного Ленинграда

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 787


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru