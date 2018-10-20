Новости шоу-бизнеса

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Во Владикавказе до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе
12:51
Фото: nykhas.ru
В столице Северной Осетии до 4,5 тыс. квадратных метров возросла площадь пожара на заводе, передает "Интерфакс".
В результате ЧП погиб один сотрудник экстренных служб, двое пострадали.
В мероприятиях по тушению огня во Владикавказе задействован пожарный поезд, направленный в Северную Осетию из соседней Кабардино-Балкарии.
К настоящему времени общая площадь возгорания на предприятии "Электроцинк" составляет не менее 4,5 тыс. квадратных метров. По словам представителей экстренных служб, сохраняется угроза взрыва. По данным российских СМИ, с пламенем сейчас борются свыше полутора сотен человек, задействованы десятки единиц спецтехники.
Согласно предварительно полученным сведениям, очаг возгорания мог находиться в электролитном цехе. Как рассказал первый замглавы регионального главка МЧС Юрий Землянский, в этом помещении на площади более шестисот квадратных метров обрушилась кровля, частично повреждены стены.
Отмечается, что сигнал на пульт оперативных служб был передан минувшей ночью. Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало.
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