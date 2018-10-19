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В ДТП под Киевом погибла известная артистка
15:27
Фото: riafan.ru
Известная на Украине артистка Марина Поплавская погибла в ДТП.
Согласно данным, имеющимся на этот час, автобус, в котором ехала звезда юмористического шоу, столкнулся с многотонным "МАЗом".
Украинские правоохранители полагают, что водитель автобуса, в котором находилась Марина Поплавская, мог потерять управление. В результате транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем, передает ТАСС.
По информации управления Нацполиции в Киевской области, смертельная авария случилась сегодня утром неподалеку от украинской столицы, в районе двадцать восьмого километра автотрассы Киев - Чоп".
Обстоятельства трагедии выясняют специалисты в рамках возбужденного по факту ЧП уголовного дела. Водителя автобуса Neoplan, который допустил столкновение с грузовиком "МАЗ", задержали, отметили в ведомстве.
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