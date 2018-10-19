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В пригороде столицы Камчатки медведица напала на мужчину
14:02
Фото: achcity.com
На окраине Петропавловска-Камчатского мужчина пострадал в результате нападения медведицы, передает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".
О случившемся рассказали представители краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира.
Как стало известно, в пятницу днем в травматологическое отделение больницы в Петропавловске-Камчатском был доставлен мужчина, пострадавший в результате нападения медведя. ЧП случилось на территории поселка Дальний - пригороде камчатской столицы. Отмечается, что мужчину в медицинское учреждение привезли на скорой помощи.
По словам руководителя отдела госохотнадзора краевого агентства Владимира Гордиенко, согласно полученным от местных жителей сведений, по улицам указанного поселка бродит медведица с медвежатами. Животных видели, в частности, рядом с территорией школы и детского дома.
К месту происшествия направлены охотоведы, которым предстоит разобраться в ситуации и отыскать агрессивную хищницу.
Напомним, минувшим летом в центре Архангельска был застрелен медведь, напавший на мужчину. ЧП случилось в ночное время, когда местный житель 1996 года рождения, заметив животное около дома 80 по Набережной Северной Двины попытался запечатлеть хищника на камеру своего мобильного телефона. В результате медведь атаковал мужчину, который подошел к нему слишком близко.
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