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В Ленобласти нашли тело третьего погибшего сотрудника завода, где произошел взрыв
13:11
Фото: rbk.ru
До трех человек возросло число жертв взрыва на территории завода "Авангард" под Петербургом. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего, передает агентство "Интерфакс".
Количество работников, которые находились в помещении, уточняется.
Со ссылкой на экстренные службы города сообщается, что в результате ЧП на территории Гатчинского района Ленинградской области погибли три человека. Тело работника было найдено и извлечено из-под завалов. По словам очевидцев, под рухнувшими конструкциями цеха могут оставаться еще три человека. Сейчас там работают кинологические расчеты.
Ранее поступили сведения о том, что в помещении было лишь пять человек, двое из которых погибли. Взрыв на предприятии по производству пиротехники, расположенном в населенном пункте Малые Колпаны в окрестностях Гатчины, прогремел около 17 часов минувшей пятницы. В результате существенно поврежден один из цехов завода. Пристройка к нему полностью разрушена на общей площади 1600 кв. м.
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