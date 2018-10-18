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Под Петербургом прогремел взрыв на заводе по производству пиротехники, есть жертвы


18:07
Под Петербургом прогремел взрыв на заводе по производству пиротехники, есть жертвыФото: hournews.net

В результате ЧП в Гатчине погибли два человека, передает РИА Новости.

Как стало известно, на пиротехническом предприятии "Авангард" прогремел взрыв. Под завалами остаются люди.

Согласно предварительным данным, в момент ЧП в помещении могло находиться пять человек. Со ссылкой на источники в региональных экстренных службах сообщается, что погибли два человека, еще двоих уже удалось извлечь из-под завалов.

Сведения об инциденте пока поступают достаточно противоречивые. В частности, в ряде источников говорится о том, что подтверждена гибель одного сотрудника предприятия, под завалами остаются по меньшей мере четыре человека.

Информация о причинах взрыва уточняется.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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