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Под Петербургом прогремел взрыв на заводе по производству пиротехники, есть жертвы
18:07
Фото: hournews.net
В результате ЧП в Гатчине погибли два человека, передает РИА Новости.
Как стало известно, на пиротехническом предприятии "Авангард" прогремел взрыв. Под завалами остаются люди.
Согласно предварительным данным, в момент ЧП в помещении могло находиться пять человек. Со ссылкой на источники в региональных экстренных службах сообщается, что погибли два человека, еще двоих уже удалось извлечь из-под завалов.
Сведения об инциденте пока поступают достаточно противоречивые. В частности, в ряде источников говорится о том, что подтверждена гибель одного сотрудника предприятия, под завалами остаются по меньшей мере четыре человека.
Информация о причинах взрыва уточняется.
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