ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Испании оправданы 17 человек, обвиненные в связях с русской мафией
В Испании оправданы 17 человек, обвиненные в связях с русской мафией
В пригороде столицы Камчатки медведица напала на мужчину
В пригороде столицы Камчатки медведица напала на мужчину
В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Родные керченского стрелка не обращались в морг по поводу телаРодные керченского стрелка не обращались в морг по поводу тела
В ДТП под Киевом погибла известная артисткаВ ДТП под Киевом погибла известная артистка
В пригороде столицы Камчатки медведица напала на мужчину В пригороде столицы Камчатки медведица напала на мужчину
В Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростковВ Кенсингтонском дворце прошла закрытая вечеринка для подростков
В Ленобласти нашли тело третьего погибшего сотрудника завода, где произошел взрывВ Ленобласти нашли тело третьего погибшего сотрудника завода, где произошел взрыв

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США трагически погибла королева красоты из России


19.10.2018 22:13
В США трагически погибла королева красоты из РоссииФото: facebook.com

В Соединенных Штатах трагически погибла тридцатилетняя Яна Лаврентьева, завоевавшая в прошлом титул "Мисс Калифорния".

Как передает газета Sun, авария произошла в Лос-Анджелесе несколько дней назад.

По данным правоохранительных органов, поздним вечером субботы (около 23:50 по местному времени - в Москве было 9:50 воскресенья) Лаврентьева пыталась перейти дорогу. В момент ЧП рядом с девушкой находились ее друзья, которые стали невольными очевидцами трагедии и рассказали полицейским о случившемся.

Зеленый свет светофора должен был гореть еще 18 секунд, когда девушка остановилась на середине "зебры", чтобы поправить неудобную обувь. В этот момент ее сбила машина. Лаврентьеву сразу же доставили в больницу, в момент поступления ее состояние оценивалось как критическое. Несмотря на все усилия медиков, спасти королеву красоты не удалось. Смерть Яны Лаврентьевой констатировали в понедельник.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В возрасте 39 лет умер актер Дмитрий СолодовникВ возрасте 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
В Турции перевернулся грузовик с мигрантами: погибли около 20 человекВ Турции перевернулся грузовик с мигрантами: погибли около 20 человек
В Ираке ликвидирован организатор теракта на военном параде в АхвазеВ Ираке ликвидирован организатор теракта на военном параде в Ахвазе
Киевскую квартиру Максаковой захватили неизвестныеКиевскую квартиру Максаковой захватили неизвестные
МИД: Россия отвергает обвинения в причастности к взлому архивов Islam ChannelМИД: Россия отвергает обвинения в причастности к взлому архивов Islam Channel

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 786


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru