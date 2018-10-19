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В США трагически погибла королева красоты из России
19.10.2018 22:13
Фото: facebook.com
В Соединенных Штатах трагически погибла тридцатилетняя Яна Лаврентьева, завоевавшая в прошлом титул "Мисс Калифорния".
Как передает газета Sun, авария произошла в Лос-Анджелесе несколько дней назад.
По данным правоохранительных органов, поздним вечером субботы (около 23:50 по местному времени - в Москве было 9:50 воскресенья) Лаврентьева пыталась перейти дорогу. В момент ЧП рядом с девушкой находились ее друзья, которые стали невольными очевидцами трагедии и рассказали полицейским о случившемся.
Зеленый свет светофора должен был гореть еще 18 секунд, когда девушка остановилась на середине "зебры", чтобы поправить неудобную обувь. В этот момент ее сбила машина. Лаврентьеву сразу же доставили в больницу, в момент поступления ее состояние оценивалось как критическое. Несмотря на все усилия медиков, спасти королеву красоты не удалось. Смерть Яны Лаврентьевой констатировали в понедельник.
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