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В Индии поезд на полном ходу врезался в толпу: погибли около 50 человек
19.10.2018 20:41
Фото: golosarmenii.am
В Индии выясняют обстоятельства трагедии, жертвами которой стали десятки человек.
По данным агентства "Интерфакс", поезд на полном ходу врезался в участников религиозного праздника.
Представители местных властей, прокомментировав случившееся, заявили о гибели примерно пятидесяти человек. Точное количество жертв трагедии устанавливается, о числе раненых пока сведений нет.
Как сообщает информационное агентство Associated Press, авария случилась на севере страны, в окрестностях города Амритсара. Люди столпились на железнодорожных путях, чтобы посмотреть на фейерверки, которые в тот момент запускали по случаю религиозного праздника.
Очевидцы рассказывают, что участники торжества даже не заметили приближавшийся к ним состав. Отмечается, что машинист поезда даже не пытался предпринимать каких-то мер. Врезавшись в толпу на полной скорости и не остановившись, состав продолжил движение.
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