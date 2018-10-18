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Челябинский школьник подозревается в убийстве сестры-студентки


18.10.2018 15:38
Челябинский школьник подозревается в убийстве сестры-студенткиФото: livejournal.com

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства 21-летней студентки, передают региональные СМИ.

Следственный отдел по Курчатовскому району столицы Южного Урала в качестве основного подозреваемого рассматривает брата погибшей девушки.

По версии следствия, 17-летний школьник в ходе очередной ссоры нанес старшей сестре множественные ножевые ранения. Причиной конфликта на этот раз стала невымытая посуда, отметили представители ведомства. От полученных ранений студентка Южно-Уральского госуниверситета скончалась на месте.

Юношу уже задержали, назначен ряд экспертиз. В частности, специалистам предстоит установить, насколько адекватен был школьник, когда бил сестру сначала молотком, а потом взял в руки нож.

В ходе начатого расследования также выяснилось, что брат и сестра являются сиротами, их воспитанием занималась бабушка. В прошлом эта семья считалась достаточно благополучной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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