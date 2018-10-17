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На юге Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек
11:19
Фото: hournews.net
В Турции по меньшей мере семь человек стали жертвами дорожной аварии, передает ТАСС.
По предварительным данным, травмы получили двадцать четыре человека.
Как сообщает телевизионный канал NTV, авария с участием пассажирского автобуса случилась на территории провинции Кахраманмараш, которая расположена в южной части страны. Транспортное средство следовало из одноименного центра провинции - города Кахраманмараш - в Кайсери.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, водитель автобуса потерял управление на сложном участке трассы, допустив опрокидывание.
Информации о состоянии пострадавших из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что они доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По факту смертельного ДТП уже проводят проверку правоохранительные органы.
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