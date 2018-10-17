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Женская сеть myJulia.ru
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Леди Гага назвала имя жениха
10:56
Фото: vk.me
Известная американская исполнительница Леди Гага подтвердила информацию о своей помолвке, передают зарубежные СМИ.
О планах связать себя узами брака со своим 49-летним агентом звезда сообщила в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов премии ELLE Women in Hollywood.
По данным портала NME, церемония проходила в Лос-Анджелесе. Выйдя на сцену, Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) выразила благодарность близким за поддержку и заботу. В их числе 32-летняя певица упомянула и Кристиано Карино, признавшись, что он является ее женихом.
Роман Леди Гаги с ее агентом начался еще в 2017 году. Влюбленным на протяжении достаточно длительного времени удалось сохранить отношения втайне от СМИ.
В прошлом певица уже была помолвлена, тогда она обручилась с известным актером Тейлором Кинни. Однако до свадьбы дело не дошло - в 2016 году пара рассталась.
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