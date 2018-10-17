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В Москве выступит американская инди-группа The Neighbourhood
17.10.2018 22:48
Фото: tunes.zone
В Москву вновь приезжает калифорнийская группа The Neighbourhood, передает ТАСС.
Коллектив, исполняющий музыку в стиле инди-рок, выступит 14 февраля в дворце спорта "Мегаспорт".
Как рассказали в агентстве Pop Farm, выступающем в качестве организатора гастролей, американцы представят российской публике новые композиции. Цитируя фронтмена The Neighbourhood Джесси Резерфорда, пресс-служба отмечает, что в Москве еще "не слышали даже половины" из того, что есть у группы.
Напомним, третий студийный альбом коллектива увидел свет весной этого года, а в минувшем сентября был представлен мини-альбом Ever Changing, в который создатели включили пять треков.
Творчество коллектива, основанного в 2011 году, известно смелым экспериментальным подходом - от гитарного звучания музыканты переходят к электронному, периодически черпая идеи в стилях R’n’B и хип-хоп. Наибольшим успехом пользуются такие композиции группы как Afraid, Female Robbery и Sweater Weather.
Группа уже выступала в Москве - калифорнийские музыканты проводили концерт в феврале 2016 года.
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