В Москве выступит американская инди-группа The Neighbourhood

ИнтерНовости - новости в стране и мире
НАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомб
НАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомб
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
Реставрация «Ночного дозора» Рембрандта будет транслироваться в интернете
Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилоты
Под Винницей при крушении Су-27 погибли украинский и американский пилоты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин назвал причины трагических событий в КерчиПутин назвал причины трагических событий в Керчи
В Эр-Рияде погиб один из подозреваемых в причастности к исчезновению ХашоггиВ Эр-Рияде погиб один из подозреваемых в причастности к исчезновению Хашогги
На юге Турции перевернулся автобус: погибли 7 человекНа юге Турции перевернулся автобус: погибли 7 человек
НАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомбНАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомб
Леди Гага назвала имя женихаЛеди Гага назвала имя жениха

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве выступит американская инди-группа The Neighbourhood


17.10.2018 22:48
В Москве выступит американская инди-группа The NeighbourhoodФото: tunes.zone

В Москву вновь приезжает калифорнийская группа The Neighbourhood, передает ТАСС.

Коллектив, исполняющий музыку в стиле инди-рок, выступит 14 февраля в дворце спорта "Мегаспорт".

Как рассказали в агентстве Pop Farm, выступающем в качестве организатора гастролей, американцы представят российской публике новые композиции. Цитируя фронтмена The Neighbourhood Джесси Резерфорда, пресс-служба отмечает, что в Москве еще "не слышали даже половины" из того, что есть у группы.

Напомним, третий студийный альбом коллектива увидел свет весной этого года, а в минувшем сентября был представлен мини-альбом Ever Changing, в который создатели включили пять треков.

Творчество коллектива, основанного в 2011 году, известно смелым экспериментальным подходом - от гитарного звучания музыканты переходят к электронному, периодически черпая идеи в стилях R’n’B и хип-хоп. Наибольшим успехом пользуются такие композиции группы как Afraid, Female Robbery и Sweater Weather.

Группа уже выступала в Москве - калифорнийские музыканты проводили концерт в феврале 2016 года.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Саратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджетаСаратовской чиновнице, готовой прожить на 3,5 тыс. рублей, платили солидное пособие из бюджета
Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детейПод Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей
Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»
Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенцаПринц Гарри и Меган Маркл ждут первенца
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 785


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru