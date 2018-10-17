Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Главврач психбольницы, где издевались над пациентом, уволился по собственному желанию

17.10.2018 21:28

Фото: livejournal.com



Психбольница в Магнитогорске в прошлом была на хорошем счету, заявил глава Минздрава Челябинской области Сергей Приколотин.



Как передает ТАСС, министр прокомментировал инцидент, после которого скончался один из пациентов медучреждения.



Ранее в Сети широко распространились шокирующие видеоматериалы о том, как сотрудники больницы издеваются над пациентом. После того, как случившееся вызвало огромный общественный резонанс, главврач Областной психоневрологической больницы № 5, которая находится в Магнитогорске, решил уйти.



По словам Сергея Приколотина, главврач больницы, в которой сотрудники подвергали издевательствам пациента, уволился по собственному желанию. Региональный министр при этом подчеркнул, что в прошлом учреждение было на хорошем счету.



В СМИ также появились публикации о том, что престарелого возраста мужчина, которого пинают на шокирующей видеозаписи, скончался. В Минздраве Челябинской области, отреагировав на эту информацию, заявили о том, что смерть пожилого пациента никак не связана с инцидентом. По данным ведомства, мужчина скончался дома, примерно через два месяца после того, как его выписали из стационара. Причиной смерти стали хронические заболевания, не связанные с психоневрологическими проблемами.



По факту недопустимого отношения к пациентам начали проверку правоохранительные органы. В Минздраве Челябинской области заверили, что намерены в полной мере содействовать этому расследованию.



Автор: Злата Богатова

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