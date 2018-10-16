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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве в аварии погибла популярная блогерша
11:08
Фото: ridus.ru
В российской столице в дорожной аварии погибла 22-летняя девушка, которая увлекалась спортивными мотоциклами.
По данным российских СМИ, жертвой инцидента стала известный блогер Ольга Петрова.
Смертельная авария случилась на Рублево-Успенском шоссе. Управлявшая мотоциклом 22-летняя Ольга Петрова столкнулась с легковой автомашиной Volvo. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранительные органы. Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается, что несмотря на полную экипировку, от полученных ранений мотоциклистка погибла на месте. Второй участник аварии в ДТП не пострадал.
Позднее стало известно, что погибшая девушка в последнее время пользовалась большой популярностью в Сети. На страницу Петровой в Instagram было подписано более шестидесяти тысяч человек. Мотоциклистка, в частности, публиковала репортажи о езде на высокой скорости.
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