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В Ираке ликвидирован организатор теракта на военном параде в Ахвазе
09:25
Фото: presstv.ir
В Ираке ликвидировали организатора нападения в Ахвазе, где в сентябре более двадцати человек были убиты во время военного парада. С соответствующим заявлением выступили представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.
В тексте официального сообщения указано, что к инциденту в Ахвазе причастен "эмир" "Исламского государства" (ИГ, деятельность экстремистской группировки в РФ запрещена) Абу Дхоха. В минувший вторник, 16 октября, его ликвидировали при проведении спецоперации. Главаря боевиков уничтожили иракские правоохранители на территории граничащей с Ираном провинции Дияла.
Террористическая атака в Ахвазе произошла в конце минувшего сентября. Злоумышленники, открывшие огонь на военном параде, застрелили более двадцати и ранили свыше шестидесяти человек. О своей причастности к инциденту позже заявили представители "Патриотического арабского демократического движения в Ахвазе", которая имеет связи с Саудовской Аравией.
По словам верховного лидера Ирана Али Хаменеи, террористам могли оказывать поддержку Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде решительно опровергли все обвинения.
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