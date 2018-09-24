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Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе


24.9.2018 12:57
Власти Ирана готовы ответить Израилю и США после теракта в Ахвазе Фото: lyudiipolitika.ru

Представители официального Тегерана выразили намерение дать сокрушительный ответ Израилю и Соединенным Штатам. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего КСИР, когда выступал с речью на церемонии прощания с жертвами недавнего теракта в Ахвазе.

По словам бригадного генерала Хосейна Салами, который занимает пост заместителя командующего Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), Тегеран готов дать сокрушительный ответ на действия Соединенных Штатов и Израиля, передает ТАСС. Салами при этом подчеркнул, что ответ Тегерана "будет сокрушительным". Виновные, по его словам, пожалеют "о том, что натворили".

Как уже сообщалось ранее, четверо боевиков открыли огонь по участникам военного парада, который проходил в иранском Ахвазе в прошлую субботу, 22 сентября. По словам очевидцев, стрельба не прекращалась в течение примерно десяти минут. Жертвами инцидента тогда стали двадцать девять военнослужащих КСИР, десятки пострадали. Всех нападавших ликвидировали.

Позднее в ряде СМИ появились сообщения о том, что о своей причастности к теракту заявили представители запрещенного в РФ экстремистского "Исламского государства". По мнению иранских властей, нападение было организовано с участием израильтян и американцев.

Автор: Злата Богатова

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