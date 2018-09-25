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Эр-Рияд отверг обвинения в причастности к трагедии в Ахвазе
07:44
Фото: iran.ru
Власти Саудовской Аравии решительно отрицают всякую причастность к террористической атаке Ахваз, передает РИА Новости.
Как уже сообщалось, жертвами инцидента в иранском городе стали почти тридцать человек, более пятидесяти были ранены.
По данным саудовского информационного агентства SPA, в МИД королевства прокомментировали заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Ранее глава государства заявил о финансовой поддержке, которую Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия могли оказывать боевикам, причастным к теракту в Ахвазе.
Цитируя источник в дипломатическом ведомстве, агентство сообщает о том, что политика руководства Саудовской Аравии полностью отвергает любые вмешательства во внутренние дела других стран. и позиция властей королевства по этому вопросу остается четкой и неизменной. Вместе с тем, в сообщении указано, что Тегеран входит в число тех, кто не только оказывает влияние на политику соседних государств, но и представляет собой крупнейший спонсор терроризма - как в регионе, так и на планете.
Учитывая недавние заявление Али Хаменеи, представитель МИД королевства порекомендовал иранским властям "идти по новому пути и вести себя как ответственное государство".
Напомним, ранее представители официального Тегерана выразили намерение дать сокрушительный ответ Израилю и Соединенным Штатам. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего КСИР, когда выступал с речью на церемонии прощания с жертвами недавнего теракта в Ахвазе.
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