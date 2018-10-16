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Извинившийся перед потерпевшими Мамаев предлагает им примириться
16.10.2018 21:53
Фото: choiz.me
Футболист Мамаев, оказавшийся в центре крупного скандала, пытается урегулировать сложившуюся ситуацию, передают российские СМИ.
Спортсмен уже официально принес извинения всем, кто мог пострадать во время недавних инцидентов.
По данным агентства "Интерфакс", во время очных ставок футболист Павел Мамаев, арестованный ранее по делу о потасовках Москве, предложил примирение сторон. Спортсмен предварительно извинился перед потерпевшими, подчеркнул его адвокат Игорь Бушманов. Защитник Мамаева отметил, что футболист выразил готовность в полной мере компенсировать причиненный Виталию Соловчуку и Сергею Гайсину ущерб.
Адвокат также сказал, что реакции потерпевших на данное предложение можно ожидать на любом этапе судебного процесса, включая предварительное следствие и рассмотрение по существу.
Юрист пояснил, что обвинение спортсмену пока предъявлено не было. Бушманов заявил, что следственные органы, изучив собранные доказательства, смогут дать правильную юридическую оценку действиям Мамаева.
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