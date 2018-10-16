|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Лондоне расцвел самый большой и плохо пахнущий цветок планеты
16.10.2018 20:04
Фото: theoutlook.com.ua
В столице Великобритании начал цвести самый большой и при этом дурно пахнущий цветок на планете.
Как пишет газета "Аргументы недели", удивительное растение растет в Королевских ботанических садах Кью Лондона.
Размеры аморфофаллуса титанического могут достигать трех метров в высоту. Запах при его цветении некоторые сравнивают с отталкивающими "ароматами" протухших яиц и рыбы. Клубень этого необычного растения, вес которого нередко может составлять пятьдесят килограммов, располагается под землей.
Период цветения у него длится лишь около двух суток. Цветки аморфофаллуса имеют насыщенный бордово-зеленый оттенок.
Стоит отметить, что этот цветок два раза занесли в Книгу рекордов Гиннесса - за размеры аморфофаллуса титанического и его неповторимый запах. Несмотря на аромат, жители некоторых государств Индокитая охотно используют его в кулинарии.
Удивительное растение открыли в 1878 году в Индонезии. На сегодняшний день этот необычный цветок крайне редко можно встретить в условиях дикой природы, но специалисты вполне успешно разводят его в ботанических садах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|