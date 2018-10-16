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В Удмуртии в ДТП погибли 2 человека, 4 пострадали
16.10.2018 12:27
Фото: obozrevatel.ua
Правоохранительные органы Удмуртии выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизни двух человек. Четверо пострадавших попали в больницу.
Согласно имеющимся на этот час данным, столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская "ГАЗель".
Смертельное ДТП случилось сегодня около 7:20 по московскому времени на двадцатом километре трассы "Ижевск - Воткинск". В ходе предварительного расследования установлено, что произошло столкновение грузового транспортного средства марки "МАЗ" и грузопассажирской "ГАЗели".
Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей республиканского полицейского главка, от полученных ранений на месте скончались мужчина 1956 года рождения, управлявший грузовиком, и пассажир "ГАЗели", 1988 года рождения. Четыре человека были экстренно доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Сведений о возможных причинах аварии из официальных источников пока не поступало, обстоятельства столкновения выясняют специалисты.
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