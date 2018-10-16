Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Нигерийские террористы убили еще одну сотрудницу Красного Креста из числа заложниц

16.10.2018 11:25

Фото: presstv.ir



В Нигерии убита сотрудница Красного Креста, передает ТАСС.



Исламские экстремисты, взяв девушку в заложники, расправились с пленницей после того, как истек срок выставленного ими ранее ультиматума.



По данным нигерийских СМИ, погибшая девушка была местной жительницей, ее имя Хаува Леман. 24-летняя сотрудница Международного Комитета Красного Креста (МККК) была акушеркой и студенткой медицинского факультета университета Майдугури.



К расправе над девушкой, по мнению местных властей, могут быть причастны боевики одной из фракций террористической группировки "Боко харам". Они взяли Леман в заложницы еще полгода назад, когда в минувшем марте атаковали военный лагерь в городе Ранн. В ходе этого инцидента, случившегося в северо-восточном нигерийском штате Борно, погибли двенадцать человек - четверо военных, четверо сотрудников правоохранительных органов и четверо представителей гуманитарных организаций.



При нападении на лагерь террористы взяли в заложники трех заложниц. Одну из женщин, Сайфуру Ахмед Хорсу, похитители убили в сентябре. По словам экстремистов, Сайфура, как и Хаува, были мусульманками, но отступились от своей веры, когда решили работать в международных гуманитарных организациях.



Третьей из заложниц является сотрудница Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) медсестра Элис Нгадда. Учитывая, что она христианка, боевики собираются удерживать ее в качестве "рабыни", как и девушку по имени Леа Шарибу. Она оказалась единственной христианкой из 110 школьниц, которые в минувшем феврале были похищены экстремистами во время нападения на населенный пункт Дапчи в северо-восточном штате Йобе.



Автор: Злата Богатова

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