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Нигерийские террористы убили еще одну сотрудницу Красного Креста из числа заложниц
16.10.2018 11:25
Фото: presstv.ir
В Нигерии убита сотрудница Красного Креста, передает ТАСС.
Исламские экстремисты, взяв девушку в заложники, расправились с пленницей после того, как истек срок выставленного ими ранее ультиматума.
По данным нигерийских СМИ, погибшая девушка была местной жительницей, ее имя Хаува Леман. 24-летняя сотрудница Международного Комитета Красного Креста (МККК) была акушеркой и студенткой медицинского факультета университета Майдугури.
К расправе над девушкой, по мнению местных властей, могут быть причастны боевики одной из фракций террористической группировки "Боко харам". Они взяли Леман в заложницы еще полгода назад, когда в минувшем марте атаковали военный лагерь в городе Ранн. В ходе этого инцидента, случившегося в северо-восточном нигерийском штате Борно, погибли двенадцать человек - четверо военных, четверо сотрудников правоохранительных органов и четверо представителей гуманитарных организаций.
При нападении на лагерь террористы взяли в заложники трех заложниц. Одну из женщин, Сайфуру Ахмед Хорсу, похитители убили в сентябре. По словам экстремистов, Сайфура, как и Хаува, были мусульманками, но отступились от своей веры, когда решили работать в международных гуманитарных организациях.
Третьей из заложниц является сотрудница Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) медсестра Элис Нгадда. Учитывая, что она христианка, боевики собираются удерживать ее в качестве "рабыни", как и девушку по имени Леа Шарибу. Она оказалась единственной христианкой из 110 школьниц, которые в минувшем феврале были похищены экстремистами во время нападения на населенный пункт Дапчи в северо-восточном штате Йобе.
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