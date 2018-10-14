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В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой
08:01
Фото: monavista.ru
На юге Ирака более 110 тысяч человек отравились питьевой водой, передает телевизионный канал Al-Sumaria.
О ситуации, которая складывается в провинции Басра, рассказал руководитель офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.
Ранее поступила информация о двадцати семи тысячах пострадавших, однако их количество существенно увеличилось. Как заявил ат-Тамими, в числе отравившихся - учащиеся школ, которые пострадали сразу после начала учебного года. Сообщив об обострении обстановке в регионе, директор офиса потребовал соответствующих разъяснений от центрального правительства и местного руководства, призвав их четко и серьезно выразить свою позицию по поводу случившегося.
Напомним, в минувшем июле в южном портовом городе Басра начались массовые акции протеста. После гибели одного из демонстрантов, заявляющих о плачевном состоянии коммунальной отрасли, волна беспорядков охватила и ряд других городов. Отмечалось, что проблемы с электричеством и водоснабжением усугубляла пятидесятиградусная жара на юге страны.
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