В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводе
Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводе
Убийство пропавшего журналиста было записано на его Apple Watch
Убийство пропавшего журналиста было записано на его Apple Watch
В Подмосковье бордосские доги растерзали хозяйку частного питомника
В Подмосковье бордосские доги растерзали хозяйку частного питомника
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водойВ Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой
Стивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдейСтивен Хокинг рассказал об угрозе миру из-за появления суперлюдей
В Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке ДонВ Азове трое мужчин погибли при переворачивании лодки на реке Дон
Позором и кощунством назвали в Госдуме идею комедии о жителях блокадного ЛенинградаПозором и кощунством назвали в Госдуме идею комедии о жителях блокадного Ленинграда
Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев‍

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водой


08:01
В Ираке более 110 тысяч человек отравились питьевой водойФото: monavista.ru

На юге Ирака более 110 тысяч человек отравились питьевой водой, передает телевизионный канал Al-Sumaria.

О ситуации, которая складывается в провинции Басра, рассказал руководитель офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

Ранее поступила информация о двадцати семи тысячах пострадавших, однако их количество существенно увеличилось. Как заявил ат-Тамими, в числе отравившихся - учащиеся школ, которые пострадали сразу после начала учебного года. Сообщив об обострении обстановке в регионе, директор офиса потребовал соответствующих разъяснений от центрального правительства и местного руководства, призвав их четко и серьезно выразить свою позицию по поводу случившегося.

Напомним, в минувшем июле в южном портовом городе Басра начались массовые акции протеста. После гибели одного из демонстрантов, заявляющих о плачевном состоянии коммунальной отрасли, волна беспорядков охватила и ряд других городов. Отмечалось, что проблемы с электричеством и водоснабжением усугубляла пятидесятиградусная жара на юге страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Танзании похитили самого молодого миллиардера АфрикиВ Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
Свиток «Книги мертвых» продали на торгах за €1,35 млнСвиток «Книги мертвых» продали на торгах за €1,35 млн
В Адыгее погиб парашютистВ Адыгее погиб парашютист
На Майорке три человека пропали без вести во время наводненияНа Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
СМИ: Анкара располагает записью убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульствеСМИ: Анкара располагает записью убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 784


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru