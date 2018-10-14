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Во Франции по подозрению в рэкете задержали более 20 чеченцев
14.10.2018 22:34
Фото: rl0.ru
В пригороде Парижа полиция задержала более двадцати уроженцев Чечни, передают французские СМИ.
Российские дипломаты сейчас проверяют информацию, распространившуюся в прессе.
Как сообщает Figaro, французская полиция проводила спецоперацию на территории департамента Сен-Сен-Дени. В результате двадцать три чеченца были задержаны силовиками по подозрению в рэкете.
По мнению местных правоохранителей, задержанные взимали некую "таксу" с каждого "следующего с Востока", включая Польшу, Молдавию и Украину, за возможность въехать в Париж. Размер платы, которую требовали вымогатели, составлял 200 евро. В результате группа в месяц могла незаконно получать порядка двухсот тысяч евро, отмечает газета.
В публикации также указано, что некоторые из задержанных могут представлять угрозу французской госбезопасности. Речь идет о так называемых fiche S, но сведений о том, что эти люди могут иметь какое-то отношение к экстремистским группировкам, пока не поступало.
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