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В Бельгии ищут преступников, расстрелявших полицейских
14.10.2018 17:39
Фото: choufmedia.ma
Бельгийские правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента, в результате которого были ранены двое сотрудников полиции.
По силовикам открыли огонь, когда они пытались остановить подозрительную машину.
ЧП случилось минувшей ночью в провинции Льеж. Автомобиль, из салона которого стреляли по полицейским, успел скрыться. Правоохранительные органы сейчас разыскивают машину и лиц, находившихся в ней, заявили представители полицейского управления Фесдре.
Инцидент прокомментировали глава МВД Бельгии Ян Янбон и премьер-министр страны Шарль Мишель, выразившие поддержку раненым.
Известны также результаты экспертизы: специалисты выяснили, что злоумышленники стреляли по сотрудникам полиции из крупнокалиберного оружия.
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