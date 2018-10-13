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Украинские радикалы пытались снести памятник Ватутину в Киеве
15:20
Фото: vk.me
Полиция Киева пресекла попытку радикалов снести памятник генералу Ватутину, установленный в Мариинском парке, передает РИА Новости.
В потасовке с силовиками участвовали несколько десятков украинских националистов.
Как стало известно, группа радикалов появилась рядом с памятником, взяв с собой лестницу и молотки. Действия молодых людей, намеревавшихся снести монумент генералу Ватутину, пресекли киевские полицейские.
Монумент оцепили несколько сотен правоохранителей, которые и не радикалам добраться до памятника. В результате заавязалась непродолжительная потасовка. Сведений о пострадавших нет, не поступало пока информации и о задержанных.
Спустя некоторое время радикалы начали бросать в памятник сырые яйца. по данным украинских СМИ, националисты также предприняли попытку разрушить монумент Январскому восстанию.
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