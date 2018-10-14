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В Турции перевернулся грузовик с мигрантами: погибли около 20 человек
14.10.2018 14:25
Фото: russianchicago.com
В Турции жертвами крупной дорожной аварии стали около двадцати человек, передают зарубежные СМИ.
Трагический инцидент случился на территории провинции Измир, где перевернулся грузовик с людьми.
Представители местных властей подтвердили информацию о гибели не менее девятнадцати человек, еще одиннадцать получили травмы, передает агентство Anadolu. По предварительным данным, все погибшие в ДТП являлись нелегальными мигрантами, среди которых были и дети. Обстоятельства аварии сейчас выясняют правоохранительные органы.
К настоящему времени известно, что грузовая машина следовала в Измир из Айдына. Когда транспортное средство находилось в районе Мендерес, водитель по неизвестным пока причинам потерял управление, допустив опрокидывание машины с людьми.
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