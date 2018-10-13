Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Эльбрусе пропал турист из Румынии

13.10.2018 21:59

Фото: vvv.ru



На Эльбрусе до утра приостановлены поиски пропавшего туриста из Румынии, передает ТАСС.



Пока спасателям не удалось выйти на след иностранного гражданина, потерявшегося во время восхождения.



Как указано на официальном портале ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, за прошедший день поисков спасатели осмотрели территорию от вершины горы Эльбрус (5642 м) до высоты 5400 м. В поисково-спасательной операции был задействован коммерческий вертолет "Хелиэкшен". По состоянию на 13:10 по московскому времени мероприятия по поиску пропавшего в Эльбрусском районе иностранного туриста приостановлены. Предполагается, что их возобновят уже в воскресенье утром.



В ведомстве отмечают, что турист из Румынии не был зарегистрирован. Мужчина, личность которого сейчас устанавливается, вышел в сторону западной вершины горы Эльбрус с базы, расположенной на высоте 4,1 тыс. м. Предполагалось, что альпинист возвратится на базу еще в минувший четверг, 11 октября, однако этого не случилось. Уже на следующий день, когда в экстренные службы поступил соответствующий сигнал, были начаты поиски иностранца.



Как уже сообщалось ранее, в Гималаях девять альпинистов стали жертвами снежной бури. Личность погибших установлена, в результате непогоды погибли пятеро граждан Южной Кореи и четверо местных проводников, заявили представители экстренных служб Непала.



Автор: Злата Богатова

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