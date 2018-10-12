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В Гималаях снежная буря обрушилась на лагерь альпинистов: погибли 9 человек
15:35
Фото: sputniknews.lt
В Гималаях девять альпинистов стали жертвами снежной бури, передают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление экстренных служб Непала.
Личность погибших установлена, в результате непогоды погибли пятеро граждан Южной Кореи и четверо местных проводников.
По данным издания The Himalayan Times, мощная снежная буря сопровождалась оползнем. Стихийный удар обрушился на базовый лагерь, расположенный на высоте 3500 метра. практически вся его территория оказалась под снежной массой.
Отмечается, что погибшие альпинисты намеревались покорить гору Гурджа, высота которой составляет более семи тысяч метров. В лагере они ожидали погодных условий, при которых можно было начать восхождение.
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