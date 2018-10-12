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В Дагестане ликвидированы двое сторонников ИГ


21:32
В Дагестане ликвидированы двое сторонников ИГФото: rl0.ru

В Дагестане ликвидированы двое сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой группировки официально запрещена в РФ).

О некоторых деталях проведенной операции журналистам рассказали в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Как сообщает ТАСС, в населенном пункте Эндирей (Хасавюртовский район) ранее произошло боестолкновение. Двое лиц, которые предположительно являлись террористами, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что в распоряжение силовиков ранее поступили сведения о том, что в указанном селе могут скрываться причастные к целому ряду преступлений террористической направленности бандиты.

После того, как дом с прилегающей территорией блокировали спецназовцы ФСБ РФ, которым оказывала силовую поддержку Росгвардия и местная полиция, провели эвакуацию близлежащих жилых зданий. Преступники на предложение сложить оружие и сдаться ответили отказом, открыв огонь по силовикам. В результате злоумышленники были ликвидированы.

Во время операции были ранены три силовика - двое спецназовцев и один росгвардеец.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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