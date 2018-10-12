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В Москве подожгли храм и воскресную школу
15:56
Фото: 200hramov.ru
В Москве вновь зафиксирована попытка поджога храма в Ухтомке, передает ТАСС.
Огонь не успел причинить серьезного ущерба основному зданию, так как сторож, заметивший возгорание, сразу же вызвал пожарных.
Об инциденте, случившемся минувшей ночью на востоке Москвы, рассказывает пресс-служба Восточного викариатства. Как стало известно, на территорию храма в Ухтомке удалось проникнуть злоумышленнику, который пытался совершить поджог временного деревянного храма и находящейся рядом с ним воскресной школы. Заметив неладное, сторож незамедлительно обратился в экстренные службы. Ожидая помощи, мужчина пытался погасить пламя огнетушителем. Несмотря на прибытие пожарных, огнем практически полностью уничтожены два класса воскресной школы. Кроме того, выгорела пристройка.
На место происшествия ранее уже были вызваны представители полиции. Общую сумму причиненного ущерба лишь предстоит установить. Продолжается расчистка церковной территории, в которой задействованы добровольцы.
Здания деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресную школу создали на территории, которую столичные власти ранее выделили для строительства каменной церкви. Предполагалось, что работы по строительству церкви, осуществляемые в рамках проекта "200 храмов", окончатся в следующем году.
Напомним, несколько лет назад неизвестные уже пытались поджечь храм в Ухтомке. Кроме того, в начале 2014 года злоумышленниками был поврежден забор, после чего они перевернули вагончик охраны, а затем вырвали сваи фундамента.
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