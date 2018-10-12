В Москве подожгли храм и воскресную школу

ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Чебоксарами 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с самосвалом
Под Чебоксарами 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с самосвалом
Владелец отеля в Лазаревском признал вину в гибели ребенка, который провалился в ливневую канаву
Владелец отеля в Лазаревском признал вину в гибели ребенка, который провалился в ливневую канаву
Саратовскую чиновницу сняли с поста за слова о том, как хорошо жить на 3,5 тысячи рублей
Саратовскую чиновницу сняли с поста за слова о том, как хорошо жить на 3,5 тысячи рублей
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Дагестане ликвидированы двое сторонников ИГВ Дагестане ликвидированы двое сторонников ИГ
Глушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводеГлушакова могут привлечь к ответственности за сокрытие денег при разводе
В Москве подожгли храм и воскресную школуВ Москве подожгли храм и воскресную школу
В Гималаях снежная буря обрушилась на лагерь альпинистов: погибли 9 человек В Гималаях снежная буря обрушилась на лагерь альпинистов: погибли 9 человек
США обвинили в нанесении удара по Сирии с применением белого фосфораСША обвинили в нанесении удара по Сирии с применением белого фосфора

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве подожгли храм и воскресную школу


15:56
В Москве подожгли храм и воскресную школуФото: 200hramov.ru

В Москве вновь зафиксирована попытка поджога храма в Ухтомке, передает ТАСС.

Огонь не успел причинить серьезного ущерба основному зданию, так как сторож, заметивший возгорание, сразу же вызвал пожарных.

Об инциденте, случившемся минувшей ночью на востоке Москвы, рассказывает пресс-служба Восточного викариатства. Как стало известно, на территорию храма в Ухтомке удалось проникнуть злоумышленнику, который пытался совершить поджог временного деревянного храма и находящейся рядом с ним воскресной школы. Заметив неладное, сторож незамедлительно обратился в экстренные службы. Ожидая помощи, мужчина пытался погасить пламя огнетушителем. Несмотря на прибытие пожарных, огнем практически полностью уничтожены два класса воскресной школы. Кроме того, выгорела пристройка.

На место происшествия ранее уже были вызваны представители полиции. Общую сумму причиненного ущерба лишь предстоит установить. Продолжается расчистка церковной территории, в которой задействованы добровольцы.

Здания деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресную школу создали на территории, которую столичные власти ранее выделили для строительства каменной церкви. Предполагалось, что работы по строительству церкви, осуществляемые в рамках проекта "200 храмов", окончатся в следующем году.

Напомним, несколько лет назад неизвестные уже пытались поджечь храм в Ухтомке. Кроме того, в начале 2014 года злоумышленниками был поврежден забор, после чего они перевернули вагончик охраны, а затем вырвали сваи фундамента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Кузбассе найдены тела двух дайверов из НовосибирскаВ Кузбассе найдены тела двух дайверов из Новосибирска
В Подмосковье убили следователя по особо важным деламВ Подмосковье убили следователя по особо важным делам
Жириновский упал на пол на инаугурации губернатора Владимирской области‍Жириновский упал на пол на инаугурации губернатора Владимирской области‍
В Кении более сорока человек погибли в дорожной аварииВ Кении более сорока человек погибли в дорожной аварии
В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»В Саудовской Аравии судят карикатуриста, выполнявшего заказ «враждебного государства»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 783


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru