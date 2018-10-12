Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки

12.10.2018 12:58

Фото: arrivo.ru



Полиция Танзании приступила к поиску 43-летнего политика и бизнесмена Мохаммеда Дьюджи, который был похищен неизвестными.



ЧП случилось в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе, передает BBC News.



Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов сообщается, что преступление было совершено утром минувшего четверга, 11 октября. Самого молодого миллиардера Африки похитили, когда он ехал на ежедневную тренировку.



По данным полиции, злоумышленники заранее прибыли к фитнес-клубу отеля Colosseym, который находится на территории престижного района Oyster Bay. Припарковавшись, двое белых мужчин ожидали появления миллиардера во внедорожнике Toyota Surf, рассказали очевидцы. Невольные свидетели инцидента сообщили, что прибывшего к отелю Дьюджи сразу же затащили в джип, после чего машина скрылась. Перед этим преступники несколько раз выстрелили в воздух, отпугивая очевидцев.



После ЧП в городе были перекрыты все аэропорты, полиция в усиленном режиме контролирует все выезды из Дар-эс-Салама. К настоящему времени правоохранители уже арестовали трех человек, которые могут оказаться причастными к нападению. Вместе с тем, мотивы преступления до сиз пор остаются неизвестными.



В СМИ ранее появились сообщения о том, что Дьюджи удалось освободить, но местные власти эту информацию опровергли.



Автор: Злата Богатова

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