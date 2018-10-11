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Под Чебоксарами 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с самосвалом


11.10.2018 22:09
Под Чебоксарами 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с самосваломФото: tvc.ru

В Чувашии попал в аварию микроавтобус, в котором находились восемнадцать человек. Жертвами столкновения с самосвалом стали по меньшей мере двенадцать пассажиров, передают российские СМИ со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах.

По факту смертельного ДТП уже возбудили уголовное дело, в рамках которого специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, заявили в МВД по республике.

В ведомстве рассказали, что авария случилась сегодня примерно в 19 часов по московскому времени, на территории Чебоксарского района. По итогам предварительного разбирательства было установлено, что водитель самосвала марки "Мерседес" выехал на встречную полосу. В результате многотонная машина столкнулась с микроавтобусом "Фиат", направлявшимся в Москву из Канаша.

По данным полиции, в медицинские учреждения с травмами после ДТП доставили четырех пострадавших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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