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Под Чебоксарами 12 человек погибли при столкновении микроавтобуса с самосвалом
11.10.2018 22:09
Фото: tvc.ru
В Чувашии попал в аварию микроавтобус, в котором находились восемнадцать человек. Жертвами столкновения с самосвалом стали по меньшей мере двенадцать пассажиров, передают российские СМИ со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах.
По факту смертельного ДТП уже возбудили уголовное дело, в рамках которого специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, заявили в МВД по республике.
В ведомстве рассказали, что авария случилась сегодня примерно в 19 часов по московскому времени, на территории Чебоксарского района. По итогам предварительного разбирательства было установлено, что водитель самосвала марки "Мерседес" выехал на встречную полосу. В результате многотонная машина столкнулась с микроавтобусом "Фиат", направлявшимся в Москву из Канаша.
По данным полиции, в медицинские учреждения с травмами после ДТП доставили четырех пострадавших.
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