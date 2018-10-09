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В УПЦ не подтвердили сведения о снятии анафемы с Филарета и Макария


20:02
В УПЦ не подтвердили сведения о снятии анафемы с Филарета и МакарияФото: twimg.com

В Украинской православной церкви на текущий момент не располагают каким-либо достоверными сведениями о том, что Синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции, касающиеся снятия анафемы с главы неканонической церкви на Украине Филарета, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя пресс-службы УПЦ Василия Анисимова, никакой информации по этому вопросу из официальных источников еще не поступало. Он также отметил, что неподтвержденной на текущий момент остаются и сведения о том, что в Константинополе признана незаконной "аннексия" русской церковью киевской митрополии.

Ранее в зарубежных СМИ начали цитировать источники в церковных кругах Греции, рассказывая о решении, которое вынес Синод Константинопольского патриархата. В публикациях указывалось, что с украинских раскольников снята анафема. Речь шла о руководителе так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко и архиепископа Макария Малетича, который возглавляет так называемую Украинскую Автокефальную православную Церковь. Отмечалось, что это произошло в целях предоставления автокефалии Украине.

Напомним, в минувшем сентябре В Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) официально объявили о приостановлении служения с константинопольскими иерархами. Как указывалось в тексте официального сообщения пресс-службы РПЦЗ, изменения обусловлены отправкой Константинополем на каноническую территорию УПЦ экзархов.

Минувшей весной глава украинского государства Петр Порошенко выразил готовность просить Константинопольского патриарха об издании томоса о единой поместной православной церкви на Украине.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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