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В СИЗО найден мертвым обвиненный в педофилии актер из «Глухаря»
19:25
Фото: biletservis.ru
Скончался актер Михаил Фатеев, около недели назад задержанный полицией по обвинению в педофилии.
Как передает РБК, тело артиста, снимавшегося в "Глухаре", обнаружили в камере СИЗО.
Информация о кончине Михаила Фатеева поступила от пресс-секретаря столичного управления ФСИН России Сергея Цыганкова. По его словам, тело артиста обнаружили в одной из карантинных камер следственного изолятора № 3. Согласно имеющимся данным, Фатеев мог совершить суицид, отметил Цыганков.
Напомним, артиста задержали, а потом взяли под стражу в соответствии с решением столичного Кунцевского суда. Разбирательства состоялись при закрытых дверях.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что Михаил Фатеева, известного по ролям в "Глухаре" и многим другим популярным фильмам, заподозрили в совращении несовершеннолетнего подростка. По версии следствия, 44-летний киноартист вел интимную переписку с юношей, отправляя ему порнографические материалы.
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