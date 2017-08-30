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Известного российского киноактера обвиняют в совращении ребенка
20:49
Фото: biletservis.ru
Полиция Москвы задержала актера Михаила Фатеева, который обвиняется в совращении четырнадцатилетнего подростка, передает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГСУ СКР.
По версии следствия, киноартист вел интимную переписку с несовершеннолетним, в ходе которой отправлял ему порнографические материалы.
Актера Михаила Фатеева задержали в связи с подозрениями в противоправных действиях, от которых мог пострадать подросток. Как полагают правоохранители, 44-летний артист пытался совратить ребенка через интернет. Минувшим летом мужчина вступил в интимную переписку с несовершеннолетним. Помимо предложений о встрече, чтобы продолжить общение, он отправлял мальчику материалы порнографического содержания.
Фатееву, снимавшемуся в "Глухаре", "Марше Турецкого" и других фильмах и сериалах, уже предъявили обвинение. Следственные органы собираются ходатайствовать об аресте задержанного. Со ссылкой источник в правоохранительных органах столицы уточняется, что суд примет решение в самое ближайшее время.
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