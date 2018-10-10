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В Узбекистане 7 человек погибли в аварии с участием самосвала
10.10.2018 15:43
Фото: alau.kz
В Узбекистане семь человек стали жертвами крупной дорожной аварии. Как передает РИА Новости, в числе погибших - трое детей.
Смертельное ДТП случилось на территории Навоийской области.
Со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС сообщается, что авария на трассе М-37 произошла в темное время суток. По данным ведомства, в среду в 1.20 (во вторник в 23.20 - по московскому времени) на водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил выезд на встречную полосу, где в него врезался многотонный самосвал Shaanxi SX.
Все семь человек, находившиеся в легковой машине, от полученных травм скончались на месте ДТП. Министерство ЧС Узбекистана публикует список погибших, согласно которому, в числе жертв аварии трое детей - 2010, 2013 и 2016 г.р.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося под Навои.
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