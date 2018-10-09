|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Бурятские врачи смогли пришить подростку руку, отрезанную картофелекопалкой
9.10.2018 17:20
Фото: images-on-off.com
Бурятским врачам удалось пришить руку тринадцатилетнему мальчику, который пострадал ранее во время уборки картофеля.
Как передает агентство "Интерфакс", в минувшем сентябре подростку отрезало руку трактором.
Бригаде детских травматологов и хирургов удалось успешно провести пятичасовую операцию, чтобы спасти ребенку руку. По данным пресс-службы республиканской клинической больницы им. Семашко, улан-удинским врачам пришлось, в частности, взять участок артерии с ноги юноши, чтобы нарастить сосуды. В ходе продолжительной и сложной операции хирурги также восстанавливали поврежденные нервы.
После вмешательства мальчик более двух недель провел под наблюдением врачей-реаниматологов. Сейчас его уже перевели в общую палату. Пациент находится на лечении в детском травматологическом отделении, рассказали представители медицинского учреждения.
ЧП случилось 19 сентября на территории Иволгинского района Бурятии. Подросток вместе с родственниками занимался уборкой картофеля, когда его одежду затянуло в картофелекопалку. После того, как мальчик попал под ножи трактора, левая рука была срезана практически под основание. Обе руки были сломаны в предплечьях.
Раненого юношу сразу же доставили в больницу. В тот момент он находился в сознании, однако пребывал в состоянии тяжелого шока, отмечают врачи. Вместе с подростком привезли и его отсеченную руку. Конечность удалось сохранить до операции, так как ее незамедлительно обложили льдом.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|