Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бурятские врачи смогли пришить подростку руку, отрезанную картофелекопалкой

9.10.2018 17:20

Фото: images-on-off.com



Бурятским врачам удалось пришить руку тринадцатилетнему мальчику, который пострадал ранее во время уборки картофеля.



Как передает агентство "Интерфакс", в минувшем сентябре подростку отрезало руку трактором.



Бригаде детских травматологов и хирургов удалось успешно провести пятичасовую операцию, чтобы спасти ребенку руку. По данным пресс-службы республиканской клинической больницы им. Семашко, улан-удинским врачам пришлось, в частности, взять участок артерии с ноги юноши, чтобы нарастить сосуды. В ходе продолжительной и сложной операции хирурги также восстанавливали поврежденные нервы.



После вмешательства мальчик более двух недель провел под наблюдением врачей-реаниматологов. Сейчас его уже перевели в общую палату. Пациент находится на лечении в детском травматологическом отделении, рассказали представители медицинского учреждения.



ЧП случилось 19 сентября на территории Иволгинского района Бурятии. Подросток вместе с родственниками занимался уборкой картофеля, когда его одежду затянуло в картофелекопалку. После того, как мальчик попал под ножи трактора, левая рука была срезана практически под основание. Обе руки были сломаны в предплечьях.



Раненого юношу сразу же доставили в больницу. В тот момент он находился в сознании, однако пребывал в состоянии тяжелого шока, отмечают врачи. Вместе с подростком привезли и его отсеченную руку. Конечность удалось сохранить до операции, так как ее незамедлительно обложили льдом.



Автор: Злата Богатова

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