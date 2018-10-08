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В Амурской области мост рухнул на участок Транссиба


11:29
В Амурской области мост рухнул на участок Транссиба Фото: кадр видео с youtube.com

В третьем по величине городе Амурской области - Свободном - произошло обрушение автомобильного моста, установленного над полотном Забайкальской железной дороги (частью Транссибирской магистрали). В связи с ЧП было временно приостановлено движение поездов на участке, где рухнула часть конструкций.

Как передают российские СМИ со ссылкой на региональный главк МЧС, при обрушении пострадал один человек. Травмы получил водитель грузовой машины, из-за которой, предположительно, и произошло ЧП.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, который после инцидента провел селекторное совещание, вес транспортного средства, включая его груз, превышал сорок четыре тонны, то есть был больше допустимого уровня.

Сообщения об обрушении двух пролетов автомоста в Свободном начали поступать на пульт экстренных служб около 4:36 по московскому времени. После случившегося местные власти объявили о введении в действие режима ЧС регионального масштаба.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. По факту происшествия сейчас уже проводят проверку следственные органы и транспортная прокуратура. В мероприятиях по ликвидации обрушения задействованы восстановительные поезда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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