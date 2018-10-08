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Сотрудника японского зоопарка растерзал редкий хищник
07:59
Фото: wallpaperwares.com
Полиция японского города Кагосима проводит проверку по факту гибели сорокалетнего мужчины.
По данным СМИ, сотрудник зоопарка скончался в результате нападения редкого хищника - белого тигра.
Как информирует агентство Kyodo, раненого работника зоопарка обнаружили коллеги. Мужчина получил тяжелую травму шеи. Сорокалетнего сотрудника зверинца с огромной рваной раной сразу же доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны - мужчина скончался от потери крови.
Позже выяснилось, что сотрудник успел выстрелить в тигра дротиком с транквилизатором. Все обстоятельства ЧП предстоит выяснить полицейским, которые приступили к проверке.
Около двух лет назад в зоопарке Ростова-на-Дону лев атаковал мужчину. Сотрудник зверинца, получивший ранения, ног, успел покинуть клетку. Ранее тигр разорвал сотрудницу зверинца в испанском городе Бенидорм. От полученных травм женщина, случайно не запершая вольер с хищниками, скончалась на месте.
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