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Сахалинские волонтеры навели порядок у лежбища сивучей
8.10.2018 12:59
Фото: fishki.net
Волонтеры провели уборку побережья одного из красивейших мест Сахалина - мыса Кузнецова, передает агентство "Интерфакс".
Мероприятие было организовано турклубом "Бумеранг" и общественниками из инициативной группы "Друзья океана".
Как стало известно, в минувшие выходные волонтерам удалось собрать порядка тонны мусора на месте, где устроили лежбище сивучи. До мыса Кузнецова, расположенного на юге Сахалина, добираться было непросто, отметили представители турклуба. Однако активисты задались целью помочь животным, и им удалось осуществить задуманное. Дело в том, что сивучи могут погибнуть, запутавшись в мусоре.
Участники субботника рассказали о том, что среди мусора они видели пластиковые игрушки и сдутые шарики с ленточками. Символы праздничных для людей событий позже превращается в смертельно опасный для тюленей и птиц мусор. Волонтеры нашли и огромное количество веревок и пластиковой упаковочной ленты, которые также представляют большую опасность для животных.
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