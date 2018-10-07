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В Афганистане талибы атаковали КПП, погибли 7 полицейских
7.10.2018 15:39
Фото: podrobnosti.ua
В Афганистане не менее семи полицейских погибли в бою с радикалами движения "Талибан" (в РФ деятельность этой группировки признана террористической и официально запрещена).
По данным РИА Новости, инцидент произошел на территории провинции Вардак, расположенной в центре страны.
Как стало известно, группа вооруженных боевиков атаковали КПП в районе Сайидабад. Полицейские, приняв бой, смогли уничтожить нескольких радикалов. Количество убитых экстремистов пока не уточняется. После боестолкновения в район были направлены дополнительные силы, ситуация находится под контролем, заявили представители местных властей.
Вместе с тем, в ряде других источников появились сообщения о гибели как минимум десяти сотрудников правоохранительных органов. В числе силовиков, погибших при атаках, начальник районного управления МВД.
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