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В Омской области попытка бунта в колонии привела к массовой драке
15:19
Фото: gvol.ru
В одной из колоний Омской области произошли беспорядки, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на пресс-секретаря регионального УФСИН РФ Светлану Плотникову отмечается, что в массовой драке участвовали десятки арестантов.
Как стало известно, зачинщики беспорядков, требовавших послабления режима, пытались склонить на свою сторону и других осужденных. Однако отказались их поддерживать, в результате произошла массовая потасовка.
По словам Светланы Плотниковой, инцидент зафиксирован в ИК No 6. Руководство исправительного учреждения сейчас определяет лиц, причастных к провоцированию драки. Пострадавшим, число которых уточняется, оказана квалифицированная медицинская помощь, отметила представительница ведомства.
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