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На Гаити землетрясение унесло жизни 11 человек
11:22
Фото: planet-today.ru
На Гаити по меньшей мере одиннадцать человек погибли в результате землетрясения, передает ТАСС.
Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы на расстоянии около двадцати километров от города Пор-де-Пе.
По данным местных властей, жертвами стихийного удара, обрушившегося на Гаити в минувшую субботу, 6 октября, стали не менее одиннадцати человек. Количество пострадавших и масштаб разрушений устанавливается.
Как передает Agence France-Presse, эпицентр подземных толчков располагался возле северных берегов Гаити. Со ссылкой на сведения Геологической службы Соединенных Штатов уточняется, что очаг подземных толчков залегал на 12-километровой глубине.
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