Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нижней Саксонии осушат озеро, на дне которого могут быть останки убитой женщины

08:36

Фото: prizyv.tv



В ФРГ собираются осушить озеро в рамках расследования дела об исчезновении женщины, которая пропала около двадцати пяти лет назад.



Как сообщает телевизионный канал NDR, останки потерпевшей могли все это время пролежать на дне водоема.



На дне озера Титьензе , которое расположено на территории федеральной земли Нижняя Саксония, германские правоохранители надеются найти останки молодой женщины. Кроме тела потерпевшей, которая исчезла в 1993 году, там может быть обнаружено и орудие преступления.



Как считают правоохранители, с женщиной мог расправиться 58-летний сожитель. За два года до убийства он забрал у своего отца пистолет, из которого, предположительно, и стрелял в свою пассию. Следователи выяснили, что незадолго до исчезновения молодая женщина строила планы по разрыву с убийцей. Вероятно, ее намерения и вызвали недовольство сожителя, подтолкнув его к преступлению. В репортаже канала отмечается, что после исчезновения женщины в этом озере были обнаружены ее личные вещи. Рыбачившие там местные жители принесли в полицию пакет, в котором обручальное кольцо и косметика пропавшей.



На мероприятия по полному осушению водоема может потребоваться несколько суток. Предполагается, что в соседнее озеро Везер перекачают порядка 35 миллионов литров воды. После завершения всех следственных действий воду собираются вернуть в Титьензе.



Автор: Злата Богатова

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