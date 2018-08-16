Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бэнкси удивился, когда ему рассказали о персональной выставке его работ в Москве

16.8.2018 23:59

Фото: simplepimple.com



Бэнкси с удивлением отреагировал на выставку его работ, которая организована в российской столице.



В своем Instagram граффитист показал скриншот, на котором запечатлена его переписка с поклонником. От него художник и узнал об экспозиции в Москве.



Во время беседы граффитист задал вопрос о фотографии здания Центрального дома художника (ЦДХ), на котором висит баннер о выставке работ Бэнкси. После этого художнику и рассказали о мероприятии, которое проходит в Москве.



Британский художник отметил, что данная экспозиция не имеет к нему какого-либо отношения. Бэнкси при этом подчеркнул, что не берет с людей деньги за просмотр его творений, за исключением случая с колесом обозрения. Черно-белая работа в лондонском подземном переходе изображает очередь в кассу, где продаются билеты на аттракцион.



В оргкомитете московской выставки подтвердили информацию о том, что граффитист не имеет непосредственного отношения к их экспозиции, и они не делали из этого секрета. Вместе с тем, они отметили, что Бэнкси продает авторизованные принты коллекционерам, которые имеют право выставлять в галереях. И в Москве представлены именно они.



Автор: Злата Богатова

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