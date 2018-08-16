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Бэнкси удивился, когда ему рассказали о персональной выставке его работ в Москве
16.8.2018 23:59
Фото: simplepimple.com
Бэнкси с удивлением отреагировал на выставку его работ, которая организована в российской столице.
В своем Instagram граффитист показал скриншот, на котором запечатлена его переписка с поклонником. От него художник и узнал об экспозиции в Москве.
Во время беседы граффитист задал вопрос о фотографии здания Центрального дома художника (ЦДХ), на котором висит баннер о выставке работ Бэнкси. После этого художнику и рассказали о мероприятии, которое проходит в Москве.
Британский художник отметил, что данная экспозиция не имеет к нему какого-либо отношения. Бэнкси при этом подчеркнул, что не берет с людей деньги за просмотр его творений, за исключением случая с колесом обозрения. Черно-белая работа в лондонском подземном переходе изображает очередь в кассу, где продаются билеты на аттракцион.
В оргкомитете московской выставки подтвердили информацию о том, что граффитист не имеет непосредственного отношения к их экспозиции, и они не делали из этого секрета. Вместе с тем, они отметили, что Бэнкси продает авторизованные принты коллекционерам, которые имеют право выставлять в галереях. И в Москве представлены именно они.
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